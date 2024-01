Schock-Nachricht bei Sinjia Land!

Der Aktienkurs von Sinjia Land hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -56 Prozent verzeichnet. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche durchschnittlich um 6,68 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -62,68 Prozent im Branchenvergleich für Sinjia Land führt. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 0,94 Prozent im letzten Jahr, wobei Sinjia Land 56,94 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Ein wichtiges Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt der RSI als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“, und dazwischen als neutral. Der RSI für Sinjia Land liegt bei 75 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 50 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Sinjia Land eingestellt waren. Es gab keinerlei negative Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Sinjia Land eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sinjia Land-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,03 SGD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,021 SGD lag, was einem Unterschied von -30 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der Wert bei 0,02 SGD, und der letzte Schlusskurs lag nahe am gleitenden Durchschnitt (+5 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Sinjia Land-Aktie in der einfachen Charttechnik daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.