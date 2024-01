Schock-Nachricht bei Siemens!

Siemens-Aktie: Fundamentale Bewertung zeigt Unterbewertung

Die Siemens-Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,84 gehandelt, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,47 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Beim Sentiment und Buzz zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Die Diskussionsintensität im Netz war in den letzten Monaten schwach, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Wert führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung, da der RSI bei 86,1 liegt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, resultiert in einer "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat die Siemens-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 34,59 Prozent erzielt, was 27,62 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche beträgt 8,19 Prozent, wobei Siemens aktuell 26,4 Prozent über diesem Wert liegt und somit insgesamt mit einem "Gut" bewertet wird.