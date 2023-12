Schock-Nachricht bei Shenzhen Megmeet Electrical!

Die Shenzhen Megmeet Electrical-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 29,52 CNH verzeichnet, was einem Abweichung von -23,41 Prozent vom letzten Schlusskurs (22,61 CNH) entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (25,59 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-11,65 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Shenzhen Megmeet Electrical-Aktie liegt bei 58,08, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt 67,13 und bestätigt diese Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Shenzhen Megmeet Electrical niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstung. Dieser Unterschied von 1,34 Prozentpunkten führt zu einer "Schlecht"-Einstufung.

In den sozialen Medien ist keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Shenzhen Megmeet Electrical zu beobachten. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Zusammenfassend erhält die Shenzhen Megmeet Electrical-Aktie in der einfachen Charttechnik, der Dividendenpolitik und dem Sentiment jeweils ein "Schlecht"- bzw. "Neutral"-Rating.