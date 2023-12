Schock-Nachricht bei Shenzhen Feima Supply!

Die Shenzhen Feima Supply Chain wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,04 CNH, während der Kurs der Aktie bei 1,86 CNH liegt, was einer Abweichung von -8,82 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt mit 1,93 CNH um -3,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zur "Luftfracht und Logistik"-Branche verzeichnete die Shenzhen Feima Supply Chain in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,54 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um -1,03 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -21,51 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Rendite mit -1,03 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Unterperformance von 21,51 Prozent führte. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer Einordnung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Shenzhen Feima Supply Chain beträgt 0 Prozent und liegt damit 2,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Daher bekommt die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Die Analysten haben auch die Stimmung rund um die Shenzhen Feima Supply Chain auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Gut" in Bezug auf die Stimmung führt. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.