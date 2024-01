Schock-Nachricht bei Shanghai Wanye Enterprise!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Shanghai Wanye ergibt die Analyse des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis folgendes Bild: Der RSI7 liegt bei 92,58 Punkten, was auf eine Überkauftheit von Shanghai Wanye hinweist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weniger starke Schwankungen und weist Shanghai Wanye weder als überkauft noch überverkauft aus, was zu einer "Neutral"-Rating führt. Zusammen ergibt sich somit für das Shanghai Wanye-Wertpapier ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Bei Shanghai Wanye zeigen die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung eine positive Entwicklung. Daher erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut".

Die charttechnische Bewertung ergibt, dass der aktuelle Kurs der Shanghai Wanye von 15,31 CNH mit -14,47 Prozent Entfernung vom GD200 (17,9 CNH) ein "Schlecht"-Signal ist. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 17,16 CNH auf einen Abstand von -10,78 Prozent hin, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Shanghai Wanye-Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Anleger haben verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Shanghai Wanye diskutiert, was zu einer negativen Bewertung der Aktie führt.