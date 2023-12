Schock-Nachricht bei Shanghai Shibei Hi Tech!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Shanghai Shibei Hi-tech liegt bei 90,74, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 56, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Shanghai Shibei Hi-tech in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht reduziert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist hingegen insgesamt besonders positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt eine deutliche Abweichung vom letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt hingegen führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Shanghai Shibei Hi-tech-Aktie auf Basis der verschiedenen Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.