Schock-Nachricht bei Sgs Sa!

Weitere Suchergebnisse zu "SGS":

Die Sgs Sa-Aktie zeigt eine starke Dividendenrendite, die über dem Branchendurchschnitt liegt. Aktuell beträgt die Dividendenrendite 4,21 Prozent, was 1,57 Prozent über dem Durchschnitt der Branche (2,64 Prozent) liegt. Diese Dividendenpolitik erhält daher von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In der technischen Analyse erhält die Sgs Sa-Aktie derzeit ein schlechtes Rating. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 79,91 CHF, während der aktuelle Aktienkurs bei 72,2 CHF um -9,65 Prozent unter diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage beträgt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) 74,35 CHF, was einer Abweichung von -2,89 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" eingestuft.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Sgs Sa-Aktie bei 23,26 liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 29,03 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Die Stimmung bezüglich der Sgs Sa-Aktie zeigt sich hingegen negativ. Die Analyse von sozialen Plattformen ergab überwiegend negative Kommentare und Befunde. Auch in den vergangenen zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um die Aktie diskutiert. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung. Zudem ergab die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene. Folglich muss die Sgs Sa-Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft werden.