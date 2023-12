Schock-Nachricht bei SeqLL!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Seqll beträgt 3,73, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 steht bei 74,14 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien hat sich die Stimmungslage für Seqll in den letzten vier Wochen verschlechtert. Auch die Kommunikationsfrequenz ist leicht zurückgegangen. Das führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Die Stimmung gegenüber Seqll auf sozialen Plattformen war überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse befindet sich die 200-Tage-Linie (GD200) bei 14,56 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs von 5,5 USD hat einen Abstand von -62,23 Prozent zur GD200 aufgebaut. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 8,99 USD resultiert in einem "Schlecht"-Signal. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung als "Schlecht" basierend auf beiden Zeiträumen.