Schock-Nachricht bei Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment!

Der Aktienkurs von Schoeller-bleckmann Oilfield Equipment zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Energie-Sektor eine Rendite von -23,83 Prozent, was mehr als 32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Energie Ausrüstung und Dienstleistungen-Branche hat in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 8,5 Prozent erzielt, wobei Schoeller-bleckmann Oilfield Equipment mit 32,33 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Schoeller-bleckmann Oilfield Equipment derzeit eine Dividendenrendite von 4,08 Prozent auf, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,23 Prozent liegt. Die Differenz zu vergleichbaren Unternehmen aus der Energie Ausrüstung und Dienstleistungen-Branche beträgt -0,15 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Schoeller-bleckmann Oilfield Equipment in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie auch eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität für Schoeller-bleckmann Oilfield Equipment gezeigt, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Im fundamentalen Bereich zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Schoeller-bleckmann Oilfield Equipment aktuell einen Wert von 8,58, was 61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (22) der Energie Ausrüstung und Dienstleistungen-Branche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.