Schock-Nachricht bei SYNLAB!

Die Analyse von Sentiment und Buzz ist ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Im Falle von Synlab zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher positiv, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Einstufung für Synlab.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Synlab-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,63 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 11,42 EUR weicht somit um +18,59 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als gut bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (10,78 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs und erhält somit ebenfalls ein gutes Rating. Unterm Strich bekommt die Synlab-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein gutes Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Synlab besonders positiv diskutiert, was zu einer guten Einschätzung führt. Allerdings ergaben tiefergehende Analysen, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen, wodurch Synlab insgesamt eine neutrale Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Synlab-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Handelstage. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit eine neutrale Bewertung für Synlab.