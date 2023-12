Schock-Nachricht bei Robex!

Die Aktie von Robex wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,79 bewertet, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" eine Unterbewertung von 98 Prozent bedeutet. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Bei der Analyse weicher Faktoren wie dem Sentiment und dem Buzz zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Die Diskussionsintensität im Netz war in den letzten Monaten gering, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was die Gesamtbewertung auf "Schlecht" festlegt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (66,67 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (38,46 Punkte) zeigen, dass die Robex-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Robex derzeit bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt, was zu einem geringeren Ertrag von 3,67 Prozentpunkten führt. Dadurch wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.