Schock-Nachricht bei Rising Nonferrous Metals Share!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über die Zeit. Für die Aktie der Rising Nonferrous Metals Share wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet.

Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 72,96 Punkten, was darauf hinweist, dass die Rising Nonferrous Metals Share-Aktie als überkauft gilt. Daher wird ihr ein "Schlecht"-Rating zugewiesen. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI25, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Rising Nonferrous Metals Share also mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass die Rising Nonferrous Metals Share derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 35,9 CNH, während der Kurs der Aktie bei 32,59 CNH um -9,22 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Ähnlich verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage, der bei 34,02 CNH liegt und somit einer Abweichung von -4,2 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Anlegerstimmung bezüglich Rising Nonferrous Metals Share ist größtenteils positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen gab es sieben positive und drei negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" schneidet die Rising Nonferrous Metals Share mit einer Rendite von -21,45 Prozent um mehr als 14 Prozent schlechter ab. Ähnlich liegt die Rendite der "Metalle und Bergbau"-Branche in den vergangenen 12 Monaten bei -7,38 Prozent, wobei die Aktie ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird der Rising Nonferrous Metals Share ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie zugewiesen.