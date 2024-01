Schock-Nachricht bei Radient!

Die technische Analyse von Radient zeigt, dass sich die Aktie derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen deutlich über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Radient wird als neutral eingestuft, basierend auf der Auswertung von Kommentaren in sozialen Medien. Dies deutet darauf hin, dass die Anleger derzeit keine klare Richtung für die Aktie sehen.

In Bezug auf die Dividende liegt Radient mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 1,79 %. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Ausschüttung.

Was das Sentiment und den Buzz im Internet betrifft, so zeigt sich eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt die technische Analyse, die Anleger-Stimmung, die Dividende und das Sentiment im Internet eine Gesamteinstufung von "Schlecht" und "Neutral" für die Radient-Aktie.