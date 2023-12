Schock-Nachricht bei Radient!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Beziehung. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Radient. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass Radient momentan weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 50, dass Radient weder überkauft noch überverkauft ist, was der Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating einbringt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien zum Aktienmarkt. Über Radient wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen eine positive Richtung. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Daher erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Radient-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,01 CAD. Der letzte Schlusskurs von 0,005 CAD weicht somit um -50 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt ebenfalls bei 0,01 CAD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Radient-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende hat Radient derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,9 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Nahrungsmittel"-Branche beträgt -1. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Radient-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.