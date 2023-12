Schock-Nachricht bei Rackla Metals!

Rackla Metals schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Mit einem Unterschied von 3,67 Prozentpunkten (0 % gegenüber 3,67 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Rackla Metals-Aktie überkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 73 liegt. Auf längere Sicht betrachtet, zeigt der RSI25 jedoch eine neutralere Einschätzung mit einem Wert von 41,86. Insgesamt erhält die Aktie aufgrund der Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich für Rackla Metals in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Rackla Metals-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,14 Prozent erzielt, was 20,63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.