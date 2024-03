Schock-Nachricht bei QSC!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er analysiert die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Der RSI der Qbeyond-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 75, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 74,21 eine Überkauftheit, wodurch die Aktie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Schlecht"-Rating für Qbeyond.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Basierend auf dieser Analyse wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In fundamentalen Gesichtspunkten wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Qbeyond mit einem Wert von 13 bewertet, während vergleichbare Unternehmen in der "Diversifizierten Telekommunikationsdienste"-Branche im Durchschnitt ein KGV von 69 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass Qbeyond aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Im Branchenvergleich liegt die Aktienperformance von Qbeyond im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um mehr als 6 Prozent darunter. Die Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" erreichte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 19,49 Prozent, während Qbeyond mit 13,7 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.