Schock-Nachricht bei Pointerra!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Pointerra als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Pointerra-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 62,5 und ein Wert für den RSI25 von 50, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Pointerra zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls in den roten Bereich. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge zu Pointerra ist deutlich zurückgegangen, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit seitens der Anleger hindeutet. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen rund um Pointerra in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Insgesamt häuften sich in den Kommentaren und Meinungen in den vergangenen Wochen die negativen Meinungen, was zu der Einschätzung führt, das Unternehmen sei als "Schlecht" zu bewerten.

Die technische Analyse zeigt, dass die Pointerra-Aktie mit einem Kurs von 0,043 AUD derzeit -14 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf -38,57 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.