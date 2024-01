Schock-Nachricht bei Pieridae Energy!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien bezüglich Pieridae Energy war in den letzten Tagen größtenteils neutral. Es gab jedoch an drei Tagen hauptsächlich negative Diskussionen, während es keine positiven Diskussionen gab. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vorwiegend negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Pieridae Energy daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Pieridae Energy derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 97,26 %, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pieridae Energy mit einem Wert von 0,51 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "günstig" auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass Pieridae Energy sowohl in Bezug auf den längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt ein "Schlecht"-Rating erhält. Der letzte Schlusskurs liegt jeweils deutlich unter den Durchschnittswerten.

Insgesamt wird Pieridae Energy auf Basis der verschiedenen Analysen mit einem "Schlecht"-Rating versehen.