Schock-Nachricht bei Petróleo Brasileiro - Petrobras!

Die technische Analyse der Petroleo Brasileiro basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt derzeit ein "Schlecht"-Rating. Der GD200 des Wertes liegt bei 16,34 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (15,5 EUR) um -5,14 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies deutet auf eine negative Entwicklung hin.

In den vergangenen 50 Tagen ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 15,34 EUR, was einer Abweichung von +1,04 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie.

Was das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie betrifft, so zeigt die Analyse eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung auf, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie der Petroleo Brasileiro. Der RSI7 liegt bei 36,36 und der RSI25 bei 47,27, was beide auf eine neutrale Empfehlung hinweisen.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Petroleo Brasileiro mit 2,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 28,08 Prozent in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Insgesamt lässt die technische Analyse und das Sentiment-Bild der Petroleo Brasileiro Aktie auf eine negative Entwicklung schließen, während der Relative Strength-Index neutral eingestuft wird. Auch die Dividendenrendite liegt unter dem Branchendurchschnitt, was auf eine schwächere Performance hinweist.