Schock-Nachricht bei Pernod-Ricard!

Der Aktienkurs von Pernod Ricard verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 30,37 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Getränke"-Branche lag Pernod Ricard damit um +30,37 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor konnte das Unternehmen eine Überperformance von 30,37 Prozent erzielen, was zu einem insgesamt positiven Rating in dieser Kategorie führt.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Die Diskussionsintensität über die Aktie von Pernod Ricard war in den letzten Monaten eher gering, was zu einer "Schlecht"-Einstufung in diesem Bereich führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine negative Entwicklung hin, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pernod Ricard mit 41,02 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie auf der fundamentalen Basis.

Für Anleger, die in die Aktie von Pernod Ricard investieren, könnte sich die Dividendenrendite als attraktiv erweisen. Mit einer Rendite von 1,64 % liegt das Unternehmen 1,64 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt, was zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.