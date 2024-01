Schock-Nachricht bei Pernod-Ricard!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Pernod Ricard bei 155,55 EUR liegt und damit 16,8 Prozent unter dem GD200 (186,96 EUR) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch im Vergleich zum GD50, der bei 163,99 EUR liegt, zeigt sich ein Abstand von -5,15 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Zusammenfassend ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung des Aktienkurses, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Auch das Sentiment und der Buzz im Internet spielen eine Rolle bei der Einschätzung der Aktie. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Pernod Ricard bei 41,02, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 30,37 Prozent erzielt hat, was 30,37 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Verbrauchsgüter" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Getränke" liegt die Aktie aktuell 30,37 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

