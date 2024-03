Schock-Nachricht bei Paramount Global!

Die Stimmungslage der Anleger in Bezug auf das Unternehmen Paramount Global war in den sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Über einen Zeitraum von 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen eher negative Themen im Vordergrund standen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war die Gesprächsstimmung der Anleger überwiegend positiv. Basierend auf diesen Informationen bewertet die Redaktion die Aktie von Paramount Global als "Gut".

Statistische Auswertungen historischer Daten ergaben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen. Es wurden 8 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen aufgrund der Kommunikation festgestellt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Paramount Global bei 11,82 USD liegt, was einer Entfernung von -14,78 Prozent vom GD200 (13,87 USD) entspricht, was auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 12,46 USD. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Signal, da der Abstand -5,14 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs aufgrund dieser Faktoren als "Schlecht" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt ebenfalls eine "Schlecht"-Einschätzung für die Aktie von Paramount Global. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung werden als negativ bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Paramount Global liegt bei 45,56, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Situation an.

Insgesamt ergibt sich daher eine insgesamt "Schlecht"-Einstufung für die Aktie von Paramount Global basierend auf den verschiedenen Analysen und Statistiken.