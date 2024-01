Schock-Nachricht bei Pan Ocean!

Die Aktie von Pan Ocean wird derzeit an der Börse gehandelt, und die technische Analyse deutet darauf hin, dass sie sich in einer schlechten Position befindet. Die 200-Tage-Linie liegt bei 4707,73 KRW, während der Aktienkurs selbst bei 3735 KRW liegt, was einem Abstand von -20,66 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit -13,04 Prozent unter dem Niveau von 4294,9 KRW, was erneut zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Industrie-Sektor hat Pan Ocean im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,63 Prozent erzielt, was 30,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Marine" beträgt -4,72 Prozent, und Pan Ocean liegt aktuell 20,91 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet ergibt eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

In den sozialen Medien wurde die Aktie von Pan Ocean in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, der Branchenvergleich und das Sentiment der Anleger, dass die Aktie von Pan Ocean derzeit keine positive Performance aufweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.