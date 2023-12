Schock-Nachricht bei ORG!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI beträgt aktuell 78 für die Org-Aktie, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung und zeigt, dass die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Org-Aktie ist derzeit -6,05 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -12,55 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf Dividendenrendite weist die Org-Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Rendite von 0 % auf, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Org liegt bei einem Wert von 14, was in etwa dem Durchschnitt der Branche "Behälter & Verpackung" entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe in Bezug auf fundamentale Kriterien.