Schock-Nachricht bei Norfolk Southern!

Die Aktienkurse können nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten bewertet werden, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben Norfolk Southern auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend negativ waren. Zudem wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien im Zusammenhang mit Norfolk Southern diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, wobei sieben konkret berechnete Signale zur Verfügung standen, wovon alle sieben ein "Schlecht" Signal ergaben. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht" Bewertung hinsichtlich der Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) kann genutzt werden, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Norfolk Southern liegt bei 72,18, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 55,26, was für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating von "Schlecht".

Mit einer Dividendenrendite von 2,35 Prozent liegt Norfolk Southern 2,61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Straße und Schiene" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4 Prozent. Daher wird die Aktie als ein unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten Wochen konnte bei Norfolk Southern eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Norfolk Southern in diesem Punkt positive Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion, oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst bekommt Norfolk Southern für diese Stufe daher ein "Gut".