Schock-Nachricht bei Net Pacific!

Die Net Pacific-Aktie zeigt laut einer technischen Analyse eine negative Tendenz. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,02 SGD, während der letzte Schlusskurs bei 0,017 SGD liegt, was einer Abweichung von -15 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,02 SGD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls um -15 Prozent darunter liegt. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Anleger-Sentiment für die Net Pacific-Aktie wird als neutral bewertet, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Net Pacific beschäftigt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite von Net Pacific bei -34,78 Prozent, was mehr als 27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Diversifizierten Finanzdienstleistungen"-Branche liegt die Rendite mit -26,45 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Net Pacific als durchschnittlich und stabil eingestuft werden, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.