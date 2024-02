Schock-Nachricht bei Moleculin Biotech!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Moleculin Biotech war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. An fünf Tagen war das Stimmungsbarometer positiv, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt sieben Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Moleculin Biotech derzeit bei 0,58 USD liegt. Da der Aktienkurs bei 0,498 USD gehandelt wird, ergibt sich ein Abstand von -14,14 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,61 USD, was einer Differenz von -18,36 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der technischen Analyse als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Moleculin Biotech zeigt eine Ausprägung von 65,71 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 72,94, was für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht" auf Basis des RSI.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wird die Aktie von Moleculin Biotech langfristig als "Gut" eingestuft, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten. Von diesen waren 2 positiv, 0 neutral und 0 negativ in Bezug auf die Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 4 USD, was einem Anstieg um 703,21 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Basierend auf diesen Analystenschätzungen wird daher insgesamt eine Bewertung von "Gut" vergeben.