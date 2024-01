Schock-Nachricht bei Minerals!

Die Aktie von Minerals zeigt sich in verschiedenen Bereichen unterdurchschnittlich. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,75 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Bewertung der Dividendenpolitik erhält daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Im Bereich der fundamentalen Analyse wird die Aktie als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 15,24 insgesamt 84 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Somit wird die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse als "Gut" eingestuft.

In den sozialen Medien wurde Minerals in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Minerals in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -36,1 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche und eine Underperformance von 36,1 Prozent im Vergleich zum "Materialien"-Sektor aufweist. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.