Schock-Nachricht bei Micron!

Die Micron-Aktie wird von Analysten aktuell mit "Gut" bewertet, basierend auf 13 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 80,92 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 0,26 Prozent entspricht. Daher erhält das Micron-Wertpapier eine insgesamt positive Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Micron liegt bei 73,61, was auf eine überkaufte Situation hinweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52, was als neutral angesehen wird. Insgesamt erhält die Micron in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einstufung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigten in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Dividendenrendite der Micron liegt bei 0,66 %, was 1,4 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".

Micron kaufen, halten oder verkaufen?

