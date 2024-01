Schock-Nachricht bei Micron!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Beziehung. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Micron. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 33,58 Punkte, was bedeutet, dass Micron derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 34,66, auch hier wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Abhängig von der Intensität der Diskussion, also der Anzahl der Wortbeiträge in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung, ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Micron wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionstiefe gemessen, und daher wird diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, und es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild lautet daher "Schlecht".

Die Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Micron auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Meinung negativ war. Zudem wurden in den sozialen Medien in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen rund um Micron diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Schlecht". Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert, wobei acht konkret berechnete Signale zur Verfügung stehen, von denen 8 als "Gut" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Auf der Ebene der Handelssignale ergibt sich somit eine "Gut" Bewertung, und die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass Micron hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

In den letzten zwölf Monaten liegen für Micron 11 positive, 2 neutrale und keine negativen Einschätzungen von Analysten vor, was im Durchschnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich ergeben, dass es 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen gab. Somit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Gut". Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 79,18 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (86 USD) könnte die Aktie also um -7,93 Prozent fallen, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Micron-Aktie somit aus Sicht der Analysten eine "Neutral"-Empfehlung.

