Schock-Nachricht bei Methode Electronics!

In den letzten vier Wochen konnte bei Methode Electronics eine Aufhellung der Stimmungslage in den sozialen Medien verzeichnet werden, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Methode Electronics-Aktie zeigt, dass das Wertpapier in den letzten 7 und 25 Handelstagen überkauft ist. Daher erhält es in Bezug auf den RSI ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 25,3 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 11,45 USD lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine Abweichung von -39,61 Prozent und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Methode Electronics als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 291,15 insgesamt 280 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".