Schock-Nachricht bei Marlowe!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. In Bezug auf das Unternehmen Marlowe wurden in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen diskutiert. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Marlowe bei -20,37 Prozent, was mehr als 29 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 4,93 Prozent. Auch hier liegt Marlowe mit 25,3 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Marlowe verläuft aktuell bei 531,76 GBP. Der Aktienkurs ging mit 435 GBP aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -18,2 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 461,83 GBP, was einer aktuellen Differenz von -5,81 Prozent entspricht. Auf Basis dieser beiden Zeiträume lautet die Gesamtbewertung daher "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Marlowe liegt bei 0 Prozent, was 11,71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt. Diese Bewertung deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment ist und somit von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft wird.