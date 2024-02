Schock-Nachricht bei MMG!

Die Aktie von Mmg wurde in den letzten Monaten intensiv diskutiert, wobei die Stimmung der Anleger als neutral bewertet wird. In Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs hat Mmg in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -13,38 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche sowie im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors erzielt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung bei Mmg in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Mmg-Aktie kurzfristig und langfristig mit einem Kurs von 1,93 HKD um -9,81 Prozent bzw. -20,58 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage bzw. 200 Tage entfernt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.