Schock-Nachricht bei Li-Cycle Holdings!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An zwei Tagen war die Diskussion vor allem positiv, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Insbesondere wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Li-cycle diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Schlecht" eingeschätzt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Li-cycle-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 59,49 und der RSI25 liegt bei 49,93, was insgesamt zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Li-cycle-Aktie sowohl auf der kurzfristigen als auch auf der langfristigen Basis als "Schlecht" bewertet wird. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt weisen auf einen Abwärtstrend hin, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.