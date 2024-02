Schock-Nachricht bei Kootenay Silver!

Die technische Analyse von Kootenay Silver-Aktien zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,89 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,71 CAD liegt, was einer Abweichung von -20,22 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,93 CAD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-23,66 Prozent Abweichung). Diese Werte führen zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Kootenay Silver liegt bei 45,45 bzw. 61,9 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung gemäß der technischen Analyse.

Die Stimmung in den sozialen Medien ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung von Aktienkursen. Obwohl die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ war, wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Die Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Rating führt.