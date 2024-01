Schock-Nachricht bei Knaus Tabbert!

Die technische Analyse der Knaus Tabbert-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aktuell bei 49,69 EUR liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 41,7 EUR deutlich darunter liegt, mit einem Unterschied von -16,08 Prozent. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der Wert bei 42,36 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, mit einem Unterschied von -1,56 Prozent. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Meinungen zu Knaus Tabbert geäußert wurden, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für einen Zeitraum von 7 Tagen einen Wert von 84,09, was zu einer Einordnung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 49,3, was zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz auf Online-Plattformen zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität sowie eine negative Veränderung der Stimmung für Knaus Tabbert. Daher wird die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild auch als "Schlecht" bewertet.