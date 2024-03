Schock-Nachricht bei Kin Shing!

Der Aktienkurs von Kin Shing verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -55,56 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um -8,52 Prozent, was einer Underperformance von -47,04 Prozent für Kin Shing entspricht. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei -7,24 Prozent, was bedeutet, dass Kin Shing um 48,32 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Kin Shing ein Neutral-Titel. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 64,29 ergibt, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 5 für Kin Shing, was bedeutet, dass die Börse 5,04 Euro für jeden Euro Gewinn von Kin Shing zahlt. Dies ist 89 Prozent weniger als der branchenübliche Wert. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Kin Shing verläuft derzeit bei 0,05 HKD, während der Aktienkurs selbst bei 0,033 HKD liegt, was einem Abstand von -34 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,04 HKD, was einer Differenz von -17,5 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen lautet der Gesamtbefund "Schlecht".