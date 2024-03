Schock-Nachricht bei Kennametal!

Die Anlegerstimmung bezüglich Kennametal war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen eher negativ, was zu einer neutralen Einschätzung führt. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Kennametal mit 3,26 % unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Der Aktienkurs von Kennametal zeigt im Vergleich zur Industriebranche eine Rendite von -9,77 Prozent, was mehr als 54 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche liegt die Rendite mit 63,45 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Kennametal aktuell bei 25,53 USD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 24,11 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 24,59 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung basierend auf beiden Zeiträumen.