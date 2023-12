Schock-Nachricht bei Kelt Exploration!

Die Kelt Exploration Aktie verzeichnet eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 74,94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Investitionen als unrentabel eingestuft wird und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Kelt Exploration-Aktie bei 6,14 CAD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag war hingegen bei 5,73 CAD, was einem Unterschied von -6,68 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher auch hier eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (6,84 CAD) liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von -16,23 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Kelt Exploration-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche verzeichnete die Kelt Exploration in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,15 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 1,38 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +17,78 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating für die Kelt Exploration.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten 6 Mal eine positive Einschätzung für die Kelt Exploration abgegeben und erwarten eine Entwicklung von 43,11 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 8,2 CAD führt. Aufgrund dieser Einschätzung erhält die Kelt Exploration-Aktie insgesamt das Rating "Gut" von institutionellen Analysten.

Kelt Exploration kaufen, halten oder verkaufen?

