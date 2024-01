Schock-Nachricht bei Katrina!

Der Aktienkurs von Katrina wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" betrachtet und zeigt eine Rendite von 7,46 Prozent, was mehr als 8 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten 5,75 Prozent, wobei Katrina mit einer Rendite von 1,71 Prozent darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Katrina-Aktie beträgt 85, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Entwicklung, wobei Katrina nicht als überkauft oder -verkauft eingestuft wird und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu einem "Schlecht"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung gegenüber Aktien beeinflussen. Bei Katrina wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen im Internet gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderungen ist ebenfalls kaum vorhanden, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Katrina-Aktie mit 0,03 SGD angegeben, während der aktuelle Kurs bei 0,023 SGD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -23,33 Prozent liegt. Der GD50 der letzten 50 Tage zeigt ebenfalls einen Abstand von -23,33 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Katrina-Aktie somit ein Gesamtrating von "Schlecht".