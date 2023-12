Schock-Nachricht bei K, P!

Die Analyse von Sentiment und Buzz spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung von Aktien, und dazu gehört auch eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Bei der Bewertung haben wir sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. K&p zeigt interessante Ausprägungen in dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was wiederum zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei K&p derzeit 20, was eine positive Differenz von +14,53 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält K&p von unseren Analysten heute eine "Gut"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse liegt der Kurs von K&p mit 0,4 HKD derzeit +8,11 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristig positiven Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 -14,89 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt K&p mit einer Rendite von -21,02 Prozent mehr als 11 Prozent darunter. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" verzeichnet eine mittlere Rendite von -14,08 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, und auch hier liegt K&p mit 6,94 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.