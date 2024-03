Schock-Nachricht bei Jiangsu Tongrun Equipment!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und den Buzz rund um Aktien. Anhand der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit der Stimmungsänderung werden neue Einschätzungen für Aktien abgeleitet. In Bezug auf Jiangsu Tongrun Equipment wurde eine mittlere Aktivität in der Diskussion gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was das Gesamtbild ebenfalls auf "neutral" festlegt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Jiangsu Tongrun Equipment derzeit unter dem Branchendurchschnitt, mit einem Wert von 0 Prozent im Vergleich zu 2,64 Prozent in der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 15,53 CNH liegt, während der Aktienkurs selbst bei 15,35 CNH liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie ebenfalls im neutralen Bereich, mit einer Differenz von -4,78 Prozent.

Im Branchenvergleich hat Jiangsu Tongrun Equipment in den letzten 12 Monaten eine Performance von -39,32 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -25,53 Prozent im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche bedeutet. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie 25,77 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.