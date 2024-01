Schock-Nachricht bei Intrepid Potash!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Intrepid Potash liegt bei 99,61, was darauf hindeutet, dass die Situation als überkauft betrachtet wird und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 47, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Anlegermeinungen wurde die Intrepid Potash in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien. Insgesamt ermöglicht die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Intrepid Potash-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 23,1 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (20,12 USD) weicht somit um -12,9 Prozent ab und wird daher charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 20,96 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,01 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Intrepid Potash zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie wird auch weniger diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hinweist und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich daher für die Intrepid Potash-Aktie ein negativer Trend in Bezug auf den RSI, die Anleger-Stimmung, die technische Analyse und das Sentiment in den sozialen Medien.