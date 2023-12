Schock-Nachricht bei Inspiration Healthcare!

Die Inspiration Healthcare-Aktie wird aus technischer Sicht betrachtet und erhält gemischte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -14,09 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +2,73 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende weist Inspiration Healthcare derzeit eine Dividendenrendite von 1,43 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,41 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Inspiration Healthcare mit einem Wert von 44,15 deutlich über dem Branchenmittel von 36,38 liegt, was zu einer Überbewertung führt. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils neutral, mit einigen positiven und negativen Tagen sowie einigen Tagen ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Inspiration Healthcare von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

