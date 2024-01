Schock-Nachricht bei Imdex!

Die technische Analyse der Imdex-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,82 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,72 AUD weicht um -5,49 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 1,79 AUD, was einer Abweichung von -3,91 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die kurzfristigere Analysebasis. Insgesamt erhält die Imdex-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Imdex-Aktie wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die negativen Meinungen und Themen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des Unternehmens führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Imdex-Aktie auf 7-Tage-Basis derzeit als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als neutral bewertet, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den vergangenen Wochen für Imdex deutlich eingetrübt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt.

Insgesamt wird die Imdex-Aktie aufgrund der technischen Analyse, der Anlegerdiskussionen und des Sentiments mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.