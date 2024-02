Schock-Nachricht bei I-Tech!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI von I-tech liegt bei 83,96, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt 82,2 und deutet ebenfalls auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Die Diskussionen über I-tech waren in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Drei Tage waren von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich das Stimmungsbild nicht signifikant geändert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird I-tech auf Basis des Anleger-Sentiments mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der I-tech-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 47,61 SEK lag, während der aktuelle Kurs bei 42,8 SEK liegt, was zu einer Abweichung von -10,1 Prozent führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 54,31 SEK über dem aktuellen Schlusskurs von 42,8 SEK, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Rating.

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zu einer durchschnittlichen Aktivität geführt hat, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird I-tech daher als "Neutral"-Wert betrachtet.