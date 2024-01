Schock-Nachricht bei IQE!

Weitere Suchergebnisse zu "IQE":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf betrachtet. Aktuell weist der RSI für die Aktie von Iqe einen Wert von 78,5 auf, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 46, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge in Bezug auf das Unternehmen Iqe. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Iqe auf 20,52 GBP, während der aktuelle Aktienkurs bei 20,95 GBP liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 der vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 19,62 GBP, was einem Abstand von +6,78 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Gut".

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Iqe im vergangenen Jahr eine Rendite von -54,18 Prozent erzielt, was einer Unterperformance von 46,41 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Informationstechnologie-Branche entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt -27,76 Prozent, und Iqe liegt aktuell 26,42 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.