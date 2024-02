Schock-Nachricht bei IBO!

Die Stimmung und das Interesse an einer Aktie im Internet können einen erheblichen Einfluss auf die Einschätzungen der Anleger haben. Bei Ibo wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messungen kaum Veränderungen, was zu einem neutralen Gesamtergebnis führt.

Im Branchenvergleich hat Ibo in den letzten 12 Monaten eine Performance von -91,88 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche zu einer Underperformance von -71,71 Prozent führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors liegt die Rendite mit -71,7 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien wird als neutral bewertet, da in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ibo-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,49 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,091 HKD deutlich darunter liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird die Ibo-Aktie sowohl in der Anleger-Stimmung als auch in der technischen Analyse mit einem "Neutral"- bzw. "Schlecht"-Rating versehen.