Schock-Nachricht bei Hydrogenpro!

Die Hydrogenpro Asa-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 17,89 NOK für den Schlusskurs verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 12,28 NOK, was einem Unterschied von -31,36 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (13,9 NOK) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -11,65 Prozent unter dem Durchschnitt, wodurch die Aktie auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird. Insgesamt erhält Hydrogenpro Asa daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hydrogenpro Asa liegt bei 94,12, was als überkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene positiv ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die längerfristige Betrachtung eine Diskussionsintensität, die sich stark verändert, sowie eine positive Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung. Dadurch ergibt sich eine gemischte Einschätzung, wobei die Diskussionsintensität zu einer "Schlecht"-Einschätzung und die positive Veränderung in der Stimmungsrate zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Aktie.