Schock-Nachricht bei Hunan KaiMeiTe Gases!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt dabei als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI von Hunan Kaimeite Gases liegt bei 83,33, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 77,81 und ergibt ebenfalls eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Hunan Kaimeite Gases festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Hinsichtlich der Stärke der Diskussion wurde jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Hunan Kaimeite Gases für diese Stufe daher ein "Gut".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hunan Kaimeite Gases liegt bei einem Wert von 154, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Chemikalien" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird das Unternehmen daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält folglich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Hunan Kaimeite Gases aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,92 Prozent in der "Chemikalien"-Branche liegt. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.